Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на автомобили в Курской области

ВСУ с помощью дронов атаковали два гражданских транспортных средства в Курской области. В результате пострадали два человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Обоих планируют доставить в областную больницу.

В селе Белица Беловского района под удар попал автомобиль. В результате 39-летний мирный житель получил минно-взрывную травму, множественные слепые осколочные ранения обеих ног, открытый перелом пальца на стопе.

В селе Самарка Глушковского района дрон атаковал 52-летнего мирного жителя, ехавшего на мопеде. У него минно-взрывная травма, осколочные ранения рук и ног.

Сегодня ВСУ также нанесли ракетный удар по Рыльскому району Курской области. В результате погиб 64-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова