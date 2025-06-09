Почта-банк произвел кадровые перестановки в руководстве

Бывший президент—председатель правления Почта-банка Александр Пахомов назначен председателем наблюдательного совета компании. Его место займет экс-председатель правления ЗАО «ЮниКредит Банк» Михаил Алексеев. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Перестановки в руководстве связаны с активной интеграцией Почта-банка с ВТБ. Полный переход клиентов планируется на май 2026 года. Сейчас продукты и услуги ВТБ доступны пользователям Почта-банка в 79 регионах России.

Господин Пахомов, назначенный на должность председателя наблюдательского совета Почта-банка, в мае был избран заместителем президента—председателя правления ВТБ. Теперь он будет руководить розничным бизнесом банка под кураторством первого заместителя президента—председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.

Новый председатель правления Почта-банка Михаил Алексеев будет отвечать за деятельность банка и интеграцию с ВТБ. Среди его достижений в сообщении упоминается успешное присоединение банка «Открытие» к ВТБ.

Подробнее об интеграции Почта-банка с ВТБ — в материале «Все филиальное просто».

Екатерина Отрашкевич