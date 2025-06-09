Хоккейные клубы «Нефтехимик» из Нижнекамска и «Ижсталь» из Ижевска продлили соглашение о спортивном сотрудничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале клуба из Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нефтехимик» продлил договор с «Ижсталью» о спортивном сотрудничестве

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ «Нефтехимик» продлил договор с «Ижсталью» о спортивном сотрудничестве

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сотрудничество двух команд началось в 2021 году. По соглашению воспитанников «Нефтехимика» смогут командировать в «Ижсталь». Таким образом, хоккеисты, не прошедшие в основной состав клуба из Нижнекамска, смогут проявить себя в команде из Ижевска.

Также по соглашению в спортивную школу «Нефтехимик» попадают игроки из Удмуртии.

В «Нефтехимике» считают, что сотрудничество позволяет раскрыть хоккейный потенциал двух регионов и создать условия для эффективной подготовки молодых игроков.

Диана Соловьёва