Уголовное дело в отношении нижегородского депутата Колыванова поступило в суд

Дело о мошенничестве в отношении депутата заксобрания Нижегородской области Дмитрия Колыванова в июне 2025 года поступило в Павловский городской суд. Его и Инну Рыжову обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ, следует из картотеки городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат заксобрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат заксобрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Потерпевшими выступают Александр Козырев и Роман Голубцов.

Как указано в пресс-релизе суда, подсудимым инкриминируют вывод почти 7 млн руб. со счета акционерного общества без согласия учредителя.

По версии следствия, Дмитрий Колыванов, будучи гендиректором АО «Павловский опытный механический завод», дал указание исполнительному директору предприятия Инне Рыжовой подготовить фиктивные договоры беспроцентного займа, не уведомив учредителя АО. По поручению подсудимой сотрудники бухгалтерии изготовили эти договоры, в результате чего на счет ООО «Производственная фирма "Агротехмаш"» было переведено в общей сложности 6,97 млн руб.

Затем еще одна фигурантка, в отношении которой дело выделили в отдельное производство, вывела со счета ООО поступившие средства, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия Дмитрий Колыванов и Инна Рыжова признали вину.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Колыванов признан банкротом как физлицо по иску компании «Автомобили Баварии», где он ранее был руководителем. Между ним и Александром Козыревым, который также является владельцем группы компаний «Автомобили Баварии», последние два года идут тяжбы. Проживающий в Таиланде акционер считает, что депутат, которому доверили развивать бизнес по продаже иномарок, вывел из компании более 100 млн руб. по договорам займа на себя и родственников.

Галина Шамберина