Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА

Московский футбольный ЦСКА объявил об уходе серба Марко Николича с поста главного тренера команды. Соглашение с ним было рассчитано до лета 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Николич

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Марко Николич

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Также пресс-служба клуба сообщила, что тренерский штаб команды покинули Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России и стала обладателем Кубка страны. Ранее сербский специалист тренировал московский «Локомотив», который также привел к Кубку России (2021).

Николич заявил, что уход из ЦСКА стал «самым сложным решением в карьере». «Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. При выборе работы мы всегда учитываем множество факторов — это и личные вопросы, и вопросы семьи, и амбиции. Работа тренера не исключение, поэтому мы приходим и уходим, так устроено», — приводит слова серба пресс-служба клуба.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что в команде не были готовы к уходу Николича. «Мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать. Сейчас мы обязаны оперативно решить вопрос с новым главным тренером и эффективным образом подготовиться к сезону», — заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что Николич займет должность главного тренера афинского клуба АЕК. По информации источников, он достиг договоренности о двухлетнем контракте с зарплатой в размере €2 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Марко Николич уходит с Кубком».

Таисия Орлова