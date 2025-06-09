Лавров назвал самыми лучшими дипломатами бойцов на передовой

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться своих целей на Украине в том числе дипломатическим путем. Прежде всего такой метод используют для решения гуманитарных вопросов. Вести работу будут дипломаты вместе с военными, сказал министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, генеральный продюсер телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, генеральный продюсер телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас самые лучшие наши дипломаты — это, безусловно, бойцы на передовой, на линии боевого соприкосновения. Они отвоевывают правду, честь и достоинство людей»,— сказал господин Лавров, выступая на Форуме будущего 2050 (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что, несмотря на дипломатические усилия, операция продолжится. По его словам, боевые действия на Украине ведутся не за территории, а «за людей, предки которых столетиями жили на этих землях».

2 июня перед вторым раундом переговоров Россия и Украина обменялись подготовленными текстами мирного соглашения. Российский меморандум предлагает два варианта прекращения огня: полный вывод ВСУ из присоединенных регионов или запрет на перемещения войск, прекращение мобилизации и поставок Украине иностранной военной помощи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что этот вариант соглашения направлен на устранение первопричин конфликта. Украинский документ предлагает установить полное и безусловное прекращение огня на суше, в небе и на море для продолжения переговоров.

Подробнее о переговорах — в материале «Вот и поговорили».

Екатерина Отрашкевич