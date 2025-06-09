Корреспондент Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник проведут телефонный разговор, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Фото: Kevin Mohatt / File Photo / Reuters Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Фото: Kevin Mohatt / File Photo / Reuters

«(Дональд.— "Ъ") Трамп, как ожидается, переговорит с премьер-министром Израиля (Биньямином.— "Ъ") Нетаньяху сегодня утром»,— написал Барак Равид в соцсети X.

В конце мая газета The New York Times (NYT) сообщала со ссылкой на источники, что потенциальная агрессия Израиля угрожает ядерной сделке между США и Ираном. По данным NYT, в то время как в администрации США преследуют цель заключить ядерную сделку с Тегераном, премьер Израиля выступает против переговоров, опасаясь, что за Ираном — как и при сделке 2015 года — оставят право на обогащение урана. Позднее Дональд Трамп предостерегал господина Нетаньяху от действий против Ирана, которые могут сорвать переговоры.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Биньямин Нетаньяху лишается кадров в США».

Анастасия Домбицкая