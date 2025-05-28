NYT: потенциальная агрессия Израиля угрожает ядерной сделке между США и Ираном

Правительство Биньямина Нетаньяху со скепсисом смотрит на попытки Белого дома договориться с Тегераном и готовится к нанесению удара по ядерным объектам исламской республики. Это делает Израиль угрозой для переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимные источники из числа официальных лиц, вовлеченных в дипломатию между США и Израилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Поводом раздора между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху стала уязвимость Ирана, которой лидеры стран-союзниц хотят воспользоваться по-разному. Так, в Овальном кабинете хотят использовать этот момент для заключения ядерной сделки с Тегераном, которая окажется более выгодной, чем заключенная президентом Обамой в 2015 году.

Господин Нетаньяху, по данным NYT, выступает против переговоров. Он опасается, что за Ираном — как и при сделке 2015 года — оставят право на обогащение урана. Израиль хочет воспользоваться периодом слабости Тегерана для полномасштабной атаки по его ядерным объектам и готов пойти на это без участия военных сил США.

В 2016 году господин Трамп назвал катастрофой соглашение с Ираном 2015 года, которое оставляло за страной право обогащения урана «на низких уровнях». В 2018 году он вышел из той сделки и ввел против исламской республики экономические санкции. Как пишет газета, сейчас в Вашингтоне допускают креативные варианты новой сделки с Тегераном. Один из них предполагал даже обогащение урана на совместных предприятиях.

По оценкам американских разведчиков, которые приводит NYT, Ирану потребуется от нескольких месяцев до года, чтобы довести имеющийся у них уран до настоящего ядерного оружия. Оно требует топлива, обогащенного на 90%. Сейчас иранцы достигли около 60% обогащения.

Степан Мельчаков