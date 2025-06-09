В Неклиновском районе у браконьера изъяли моторную лодку и автомобиль

В Неклиновском районе Ростовской области у 48-летнего местного жителя изъяли моторную лодку и автомобиль. Браконьера признали виновным в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов (ч.3 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Установлено, что в сентябре 2024 года обвиняемый вылавливал рыбу в акватории Таганрогского залива. Таким образом государству причинен ущерб в размере свыше 360 тыс. руб.

Неклиновский районный суд приговорил виновного к штрафу в размере 700 тыс.руб. Кроме того, у осужденного изъяли лодочный мотор и автомобиль. Их обратили в доход государства.

Мария Хоперская