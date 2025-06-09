Лавров назвал условие для диалога с США по стратегической стабильности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возобновление диалога с США по стратегической стабильности возможно, но необходимо восстановить равноправные отношения стран. Пока, по его словам, в этом направлении требуется предпринять дополнительные усилия.

«Есть желание в администрации Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что, как только базовые основы, базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствии с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить»,— сказал Сергей Лавров на Форуме будущего--2050 (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог.

После смены американской администрации Сергей Лавров заявил, что диалог стран по стратегической стабильности нужно восстанавливать. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что во время контактов России и США обсуждался вопрос продления ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2026 года. При этом никаких договоренностей пока не достигнуто.

Лусине Баласян