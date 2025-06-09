Самый доступный бензин в Черноземье оказался в Липецкой области

В Черноземье наиболее доступные цены на бензин относительно уровня зарплат установлены в Липецкой области. Это следует из результатов исследования агентства «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рейтинг основан на ранжировании регионов по объему наиболее распространенной в РФ марки бензина АИ-92, который могут приобрести местные жители на среднюю зарплату. Объем бензина, доступный на зарплату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за 12-месячный период с марта 2024 года по февраль 2025 года на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2025 года.

Липецкая область заняла 40-е место из 85-ти, цена литр бензина марки АИ-92 в апреле 2025-го составляла 56,03 руб., а объем, который можно купить на среднюю месячную зарплату — 1 066 литров. С декабря 2024-го топливо для липчан подорожало на 2,4%.

Курская область, где бензин той же марки стоит 55,1 руб. за литр, расположилась на 47-м месте рейтинга. В среднем куряне могут купить по этой цене 1 040 литров в месяц. Топливо в регионе с прошлого года подорожало на 2,2%.

Следом, на 48-м месте, идет Белгородская область. Бензин там стоит 56,81 руб. за литр (+3% с прошлого года). В месяц белгородцы в среднем могут приобрести 1 030 литров топлива.

Воронежская область заняла 56-ое место. Цена бензина в регионе — 57,32 руб. за литр (+2,8%). В среднем воронежцы могут купить в месяц 988 литров топлива.

Орловская область расположилась на 70-м месте рейтинга, литр бензина здесь стоит 55,96 руб. (+3,1%). Орловчане в среднем в месяц могут приобрести 890 литров топлива.

Наименее доступные цены на бензин в макрорегионе оказались в Тамбовской области, занявшей 73-е место. Цена литра топлива в регионе составляет 56,42 руб. (+2,9%). В среднем тамбовчане могут купить 857 литров бензина в месяц.

В целом по стране рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ (54,58 руб. за литр, 2 653 литров в месяц), Москва (57,38 руб., 2 506 литров) и Чукотский автономный округ (68 руб., 2 425 литров). Замыкают перечень Республика Дагестан (55,03 руб., 712 литров), Чеченская Республика (54,72 руб., 678 литров) и Республика Ингушетия (55,25 руб., 640 литров).

Егор Якимов