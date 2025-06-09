Лавров: отношения России и США уже в более правильном положении, чем при Байдене

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и США уже «в более правильном положении», чем были при администрации бывшего американского президента Джо Байдена. Взаимоотношения действующих лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа он назвал рабочими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я считаю, мы находимся уже в более правильном положении, в более нормальном положении, нежели это было в отношениях с администрацией Байдена, которая после, честно сказать, обнадеживающего саммита Владимира Путина и Байдена в июне 2021 года в Женеве развернулась, к сожалению, не на 360 градусов, а на 180, и перекрыла все каналы общения»,— заявил Сергей Лавров на Форуме будущего 2050 (цитата по ТАСС).

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что благодаря возобновлению диалога впервые за три года Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по российско-украинскому конфликту. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что администрация Дональда Трампа более склонна прислушиваться к российской позиции, диалог налажен и будет продолжен.

Помимо контактов по урегулированию российско-украинского конфликта после смены американской администрации Москва и Вашингтон провели две отдельные консультации по восстановлению работы дипмиссий и устранению «раздражителей» в отношениях.

Лусине Баласян