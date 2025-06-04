МИД РФ: администрация Трампа склонна прислушиваться к аргументам России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия прилагает максимум усилия для нормализации отношений с США. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа более склонна прислушиваться к российской позици, диалог налажен и будет продолжен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы повысить шансы на успех усилий по хотя бы относительной нормализации наших отношений с США. Я думаю, что администрация Дональда Трампа в большей степени, чем предшественники, склонна прислушиваться к той логике, аргументам и тем позициям, которые отрабатываем и продвигаем мы»,— заявил Сергей Рябков на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что администрация США при Дональде Трампе вернулась к нормальности во взаимоотношениях с Россией. По его словам, даже во времена холодной войны диалог между Вашингтоном и Москвой продолжался, а бывший американский президент Джо Байден «просто обрубил» все контакты. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что благодаря возобновлению диалога впервые за три года Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по российско-украинскому конфликту.

Подробнее о позиции США по Украине — в материале «Ъ» «От Стамбула до Вашингтона и обратно».

Лусине Баласян