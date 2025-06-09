В репортера австралийского канала 9News выстрелили на протестах в Лос-Анджелесе

Полицейский выстрелил резиновой пулей в журналистику австралийского телеканала 9news Лорен Томаси, которая освещала протесты в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел в прямом эфире. На опубликованных кадрах видно, что сотрудник полиции намеренно целился в журналистку. Пуля попала ей в ногу. Трансляцию прервали, журналистка не пострадала, сообщается на сайте канала.

Протесты в Калифорнии продолжаются третий день. Они начались 6 июня из-за несогласия местных жителей с действиями Иммиграционной и таможенной службы США, которая по указанию Белого дома занимается поимкой и высылкой нелегалов. Для подавления протестов в город ввели 300 солдат нацгвардии. За выходные было задержано более 50 протестующих. Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация на улицах Лос-Анджелеса требует ввода войск.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».