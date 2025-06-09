Болельщик упал с трибуны и погиб во время финала Лиги наций

Во время финального матча Лиги наций между футбольными сборными Португалии и Испании болельщик сорвался с трибуны и погиб. Об этом сообщает CNN.

Встреча прошла на стадионе Allianz Arena в Мюнхене. Во время первого дополнительного тайма болельщик упал с восьмиметровой высоты в пресс-ложу. К месту происшествия подоспел медицинский персонал, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил соболезнования семье погибшего. Наставник португальцев Роберто Мартинес назвал произошедшее «крайне печальными известиями».

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Португальцы оказались сильнее в серии пенальти — 5:3. Сборная Португалии во второй раз в истории стала победителем Лиги Наций. Ранее команда выигрывала турнир в 2019 году.

Таисия Орлова