Шторм в Москве в воскресенье повалил более 60 деревьев

В разных районах Москвы из-за штормового ветра 8 июня рухнули 62 дерева. Также были повреждены 28 автомобилей, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб города. По его словам, никто не пострадал. Также были затоплены дворы и улицы в Западном и Юго-Западном административных округах.

Вчера в Москве до вечера действовало штормовое предупреждение. В столице прошел ливень с грозой, также был град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с. Из-за непогоды три летевших в аэропорт Внуково самолета ушли на запасные аэродромы. Также возникли локальные задержки в движении наземного транспорта.