Три летевших во Внуково самолета ушли на запасные аэродромы из-за грозы

По данным на 18:15 мск, командиры трех самолетов, летевших во Внуково, решили уйти на запасные аэродромы из-за грозы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Внуково в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде»,— говорится в заявлении. Специалисты усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Москве.

В пресс-службе Внуково уточнили, что из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра произошли повреждения кровли. Это привело к подтоплению внутри терминала. «В настоящее время задействованы все возможные ресурсы для устранения последствий непогоды и минимизации влияния на вылеты рейсов»,— говорится в заявлении Внуково.

Все службы аэропорта переведены в усиленный режим работы. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейса из-за изменений в расписании. Часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород, передает «РИА Новости». Региональное управление МЧС ранее распространило штормовое предупреждение для столичного региона.

Елизавета Шмакова