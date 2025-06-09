Олег Ревякин покидает пост орловского вице-губернатора по социальной политике

Вице-губернатор Орловской области по социальной политике Олег Ревякин покидает свой пост. Его последним рабочим днем станет 9 июня. Господин Ревякин принял такое решение «по личным обстоятельствам». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Орловской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 10 июня пост господина Ревякина займет Алексей Берестов, который сейчас исполняет обязанности социального замгубернатора. Он одновременно освободит должность руководителя областного департамента физкультуры и спорта. Кто займет его место, в правительстве региона не сообщили.

Губернатор Андрей Клычков возложил на господина Берестова исполнение обязанностей господина Ревкова в середине апреля. Тогда сообщалось, что вице-губернатор ушел на больничный. Местные СМИ предполагали, что за ним последует увольнение.

Алина Морозова