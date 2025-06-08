Внуково работает штатно после подтопления терминала из-за грозы

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Из-за грозы и порывов ветра до 25 м/с четыре рейса были направлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию, добавили во Внуково.

Ранее во Внуково сообщали, что из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра произошли повреждения кровли. Это привело к подтоплению внутри терминала. Региональное управление МЧС сегодня распространило штормовое предупреждение для Москвы.