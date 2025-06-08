Киллиан Мбаппе принес сборной Франции третье место в Лиге наций

Сборная Франции по футболу победила команду Германии в матче за третье место в Лиге наций UEFA со счетом 2:0. Счет во встрече под занавес первого тайма открыл форвард «Реала» Киллиан Мбаппе. В конце второй половины игры точный удар — к слову, с передачи Мбаппе — удался вышедшему на замену Майклу Олисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киллиан Мбаппе

Фото: Heiko Becker / Reuters Киллиан Мбаппе

Фото: Heiko Becker / Reuters

Сборная Франции во второй раз попала в четверку сильнейших в Лиге наций. В 2021 году команда стала победителем турнира, обыграв в финале испанцев (2:1). Сборная Германии дошла до полуфинала Лиги наций впервые.

Финальный матч состоится позднее в воскресенье в Мюнхене. Сильнейшего выявят действующий победитель Лиги наций сборная Испании и обладатель трофея первого розыгрыша турнира (2019) команда Португалии.

Арнольд Кабанов