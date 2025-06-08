В Сысерти на продажу выставили землю за 146 млн рублей под строительство жилья

В Сысертском районе (Свердловская область) на торги выставили земельный участок за 146,7 млн руб. Площадь участка составляет 509,4 тыс. кв. м (более 50 га), он находится в районе с. Черданцево. Продажей занимается акционерное общество «Дом.РФ». Несколько лет назад «Дом.РФ» уже продал в этом районе землю под строительство микрорайона московским компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Земельный участок расположен в Сысертском районе Свердловской области в окружении незастроенных земельных участков и лесных массивов, до ближайшего населенного пункта – поселка Двуреченск примерно 2,5 км, до Екатеринбурга – примерно 30 км»,– говорится в документах к торгам. Сейчас земельный участок никак не используется.

Как указано в документах землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, малоэтажной застройки, блокированной жилой застройки.

До 7 июля организаторы будут принимать заявки на участие в аукционе, сами торги проведут 11 июля. Шаг аукциона составит 1,4 млн руб.

Ранее госкорпорация «Дом.РФ» анонсировала продажу двух земельных участков в этой части региона.

Мария Игнатова