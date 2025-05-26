«Дом.рф» планирует продать два больших участка под застройку в Сысертском районе
Госкорпорация «Дом.рф» продаст два участка в Сысертском районе Свердловской области. Как указано на сайте корпорации, площадь одного участка составляет 50,94 га, реализовать его планируют во втором квартале этого года.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Земельный участок находится в живописном месте, окруженный лесами и водохранилищем. Рядом расположены конный клуб и глемпинг, предлагающие возможности для активного отдыха. Несмотря на то, что участок находится в уединенном месте, дорога до ближайшего населённого пункта составляет всего 6,3 км»,– говорится в описании к первому лоту. Покупатель сможет использовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства и малоэтажной застройки.
Второй лот – земельный участок площадью 67,6 га будут продавать только в четвертом квартале 2026 года. Его можно будет использовать для целей, связанных с сельскохозяйственным производством. «Земельный участок находится в окружении лесного массива на берегу реки Сысерть. Расстояние до ближайшего населённого пункта составляет всего 7 км»,– указано в документе.
Сейчас оба участка находятся в агентировании (стадия подготовки необходимых документов для дальнейшей реализации объектов с торгов). Начальная цена на землю еще не определена.
Ранее «Дом.рф» продал на торгах право аренды на земельный участок в Сысертском районе для строительства 160 тыс. кв. м жилья по программе комплексного развития территорий (КРТ). Победителями аукциона стали московские компании.