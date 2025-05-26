«Дом.рф» планирует продать два больших участка под застройку в Сысертском районе

Госкорпорация «Дом.рф» продаст два участка в Сысертском районе Свердловской области. Как указано на сайте корпорации, площадь одного участка составляет 50,94 га, реализовать его планируют во втором квартале этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Земельный участок находится в живописном месте, окруженный лесами и водохранилищем. Рядом расположены конный клуб и глемпинг, предлагающие возможности для активного отдыха. Несмотря на то, что участок находится в уединенном месте, дорога до ближайшего населённого пункта составляет всего 6,3 км»,– говорится в описании к первому лоту. Покупатель сможет использовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства и малоэтажной застройки.

Второй лот – земельный участок площадью 67,6 га будут продавать только в четвертом квартале 2026 года. Его можно будет использовать для целей, связанных с сельскохозяйственным производством. «Земельный участок находится в окружении лесного массива на берегу реки Сысерть. Расстояние до ближайшего населённого пункта составляет всего 7 км»,– указано в документе.

Сейчас оба участка находятся в агентировании (стадия подготовки необходимых документов для дальнейшей реализации объектов с торгов). Начальная цена на землю еще не определена.

Ранее «Дом.рф» продал на торгах право аренды на земельный участок в Сысертском районе для строительства 160 тыс. кв. м жилья по программе комплексного развития территорий (КРТ). Победителями аукциона стали московские компании.

Мария Игнатова