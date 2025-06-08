Американских студентов перевели в профессионалы

В США федеральный судья Клаудиа Уилкен утвердила мировое соглашение, фактически отменяющее любительский статус старейшей ассоциации студенческого спорта NCAA, объединяющей 1,1 тыс. образовательных учреждений США и Канады. Решение было принято в рамках рассмотрения иска ряда бывших спортсменов. В 2020 году пловец Грант Хаус потребовал от NCAA возмещения потерь, понесенных из-за запрета на коммерческое использование его имиджевых прав (NIL), заявив, что NCAA де-факто коммерческая структура, поскольку она продает права на телетрансляции. А значит, отношения со студентами должны строиться по схеме «работодатель—работник». Суд этим доводам внял, и в 2021 году NCAA разрешила своим спортсменам заключать сделки по продаже NIL с третьими сторонами. Но суд согласился и с тем, что иск надо переквалифицировать в коллективный. После этого NCAA рисковала потерять уже $20 млрд. В итоге лига пошла на сделку.

В новой реальности NCAA превращается в профессиональную мультиспортивную лигу. Отныне учебным заведениям разрешено напрямую платить выступающим за их команды студентам — до $20,5 млн в год на каждую «школу». Кроме того, отменяются ограничения на выплаты студентам за использование их имиджевых прав (теперь «школы» смогут делиться с ними этими доходами, если реализуют права сами). NCAA также согласилась выплатить $2,7 млрд спортсменам, выступавшим в лиге в период с 2016 по 2024 год.

Больше всех от нововведений выиграют представители мужских команд по американскому футболу и баскетболу. Именно на них уйдут почти все выплаты, которые разрешено делать учебным заведениям. Чтобы поддержать спортсменов, выступающих в других дисциплинах, учебные заведения рассматривают возможность как повышения цен на билеты, так и увеличения стоимости обучения.

Подробнее об изменениях в регламенте NCAA — в материале «Ъ» «Студентов переводят на оплатный тариф».

Арнольд Кабанов