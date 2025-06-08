Выручка переработчика Пермского свинокомплекса перевалила за миллиард

ООО «Майский мясокомбинат» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за отчетный период составила 1,18 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 24,5% (в 2023-м — 949,4 млн руб.). Чистая прибыль компании увеличилась на 13,7% с 4,1 млн до 4,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Майский Мясокомбинат» производит более двухсот наименований продукции из мяса, в том числе колбасные изделия, полуфабрикаты, свежее и замороженное мясо. С февраля 2024 года руководителем предприятия является Дмитрий Челушкин. 100% долей компании принадлежат АО «Агро-Холдинг Майский». Компания работает на базе обанкротившегося свинокомплекса в Краснокамском районе. Сейчас на базе бывшего краевого предприятия работают АО «Агро-Альянс» (разведение свиней) и ООО «Майский мясокомбинат» (переработка). Контролируются бизнесменом Артемом Болдыревым.