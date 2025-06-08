Минобороны США может направить морпехов для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе

Морские пехотинцы, находящиеся на базе Кэмп-Пендлтон в Южной Калифорнии, переведены в состояние повышенной готовности, сообщил министр обороны США Пит Хегсет в своем аккаунте в соцсети X. Их могут отправить на урегулирование ситуации в Лос-Анджелес, где несколько сотен жителей города протестуют против действий миграционной полиции.

«Если насилие продолжится, морские пехотинцы, находящиеся на действительной службе в Кэмп-Пендлтоне, также будут мобилизованы»,— написал господин Хегсет.

Ранее представитель Белого дома Том Хоман, ответственный за иммиграционную политику, объявил, что в Лос-Анджелес войдет Национальная гвардия. В городе с 6 июня идут протесты против арестов нелегальных мигрантов. Люди выходят с плакатами «Ни один человек не нелегален». По данным информагентства Associated Press (AP), митинги в Лос-Анджелесе и его окрестностях привели к столкновениям протестующих с полицией и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции США, осуществляющей задержания незаконных мигрантов.

Незадолго до объявления о вводе Национальной гвардии в Лос-Анджелес президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что если губернатор Калифорнии и мэр Лос-Анджелеса «не выполнят свою работу», то «федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков и мародеров так, как она должна быть решена» (цитата по AP).

В 2020 году господин Трамп просил губернаторов нескольких штатов направить свои войска Нацгвардии в Вашингтон для подавления протестов BLM, вызванных убийством Джорджа Флойда сотрудником полиции Миннеаполиса.