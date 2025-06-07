Игорь Никитин уходит из «Локомотива» в ЦСКА

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин подпишет пятилетний контракт с хоккейным клубом ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Telegram-канал «За пределами Ленинградки». По данным издания, это соглашение станет самым длинным действующим тренерским контрактом в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В финальной серии Кубка Гагарина 2025 года «Локомотив» под руководством Никитина победил «Трактор» со счетом 4-1. Эта победа принесла «Локомотиву» первый в истории Кубок Гагарина.

Ранее Игорь Никитин уже возглавлял ЦСКА с 2017 по 2021 год. Под его руководством армейцы стали обладателями Кубка Гагарина в 2019 году. По данным Yarnews, ярославскую команду могут покинуть также Дмитрий Юшкевич, Антон Курьянов и тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков.

Официального подтверждения информации пока нет. Чествование «Локомотива» в Ярославле назначено на август.

Антон Голицын