Чествование «Локомотива» в Ярославле пройдет в августе

В Ярославле в августе пройдет чествование ХК «Локомотив», который по итогам сезона впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Такое решение принял клуб. Дату определят позже. Ориентироваться будут на график предсезонной подготовки. Наша совместная с клубом задача – провести торжество на высоком уровне и создать команде боевой настрой на будущие победы»,— прокомментировал господин Евраев.

Ранее жители города предлагали чествовать «Локомотив» в День города Ярославля, который состоится 31 мая.

Алла Чижова