Чествование «Локомотива» в Ярославле пройдет в августе
В Ярославле в августе пройдет чествование ХК «Локомотив», который по итогам сезона впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Такое решение принял клуб. Дату определят позже. Ориентироваться будут на график предсезонной подготовки. Наша совместная с клубом задача – провести торжество на высоком уровне и создать команде боевой настрой на будущие победы»,— прокомментировал господин Евраев.
Ранее жители города предлагали чествовать «Локомотив» в День города Ярославля, который состоится 31 мая.