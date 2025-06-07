Слуцкий назвал «редким цинизмом» перенос Украиной приемки тел солдат ВСУ
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий осудил решение украинской стороны перенести сроки приемки тел погибших военнослужащих ВСУ. По его словам, это проявление «редкого цинизма и наплевательского отношения к памяти павших».
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Господин Слуцкий напомнил, что украинская сторона не явилась в назначенное место обмена в Брянской области, хотя дата была согласована заранее на переговорах в Стамбуле. Попытки оправдать срыв ссылками на несогласованную дату депутат назвал «детским лепетом».
Политик отметил, что Киев регулярно саботирует достигнутые договоренности, а причины подобных действий могут быть связаны с внутренними обязательствами украинских властей, в том числе с выплатами семьям погибших. Российская сторона, подчеркнул он, так и не получила толковых разъяснений.
«Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят не только внутри Украины, но и здравомыслящие сипы в мире. В войне "до последнего украинца" они преследуют цель сохранить собственную власть даже ценой кощунства»,— заявил Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.
Сегодня помощник президента России Владимир Мединский призвал Киев проявить человечность и принять тела военнослужащих для похорон. Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 прибыла в рефрижераторах в район обмена. Также Украине передали первый список из 640 военнопленных на обмен. Украинская сторона обмен не подтвердила.
Подробнее о стамбульских договоренностях — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».