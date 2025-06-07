Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий осудил решение украинской стороны перенести сроки приемки тел погибших военнослужащих ВСУ. По его словам, это проявление «редкого цинизма и наплевательского отношения к памяти павших».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Слуцкий напомнил, что украинская сторона не явилась в назначенное место обмена в Брянской области, хотя дата была согласована заранее на переговорах в Стамбуле. Попытки оправдать срыв ссылками на несогласованную дату депутат назвал «детским лепетом».

Политик отметил, что Киев регулярно саботирует достигнутые договоренности, а причины подобных действий могут быть связаны с внутренними обязательствами украинских властей, в том числе с выплатами семьям погибших. Российская сторона, подчеркнул он, так и не получила толковых разъяснений.

«Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят не только внутри Украины, но и здравомыслящие сипы в мире. В войне "до последнего украинца" они преследуют цель сохранить собственную власть даже ценой кощунства»,— заявил Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Сегодня помощник президента России Владимир Мединский призвал Киев проявить человечность и принять тела военнослужащих для похорон. Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 прибыла в рефрижераторах в район обмена. Также Украине передали первый список из 640 военнопленных на обмен. Украинская сторона обмен не подтвердила.

Подробнее о стамбульских договоренностях — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».