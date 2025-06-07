Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года

Спикер парламента Армении Ален Симонян объявил дату выборов в Национальное собрание республики. По его словам, голосование состоится 7 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«До следующих выборов в Национальное собрание Республики Армения остается ровно год... Обратный отсчет начался»,— написал господин Симонян в Telegram-канале.

Парламент Армении однопалатный и состоит из 107 депутатов, которые избираются на пятилетний срок. Сейчас большинство в нем составляют представители правящей партии «Гражданский договор» — 69 мандатов.

Еще 34 места в парламенте занимают члены оппозиционного блока — депутаты из партий «Армения» и «Честь имею». Представитель последней Айк Мамиджанян ранее заявлял о готовности фракции начать процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Для реализации этого плана оппозиции нужно парламентское большинство.