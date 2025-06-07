Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Белгородской областью

Российские силы ПВО с 8:00 до 12:00 мск перехватили и уничтожили четыре дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. Все из них сбиты в небе над Белгородской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

За прошедшие сутки регион подвергся ударам 76 беспилотников, сообщил ранее губернатор Вячеслав Гладков. 31 из них удалось сбить. Повреждены постройки, транспорт и линии электропередачи. Также есть пострадавших среди мирного населения.

С начала дня, по данным оборонного ведомства, над российскими регионами сбили 36 БПЛА. Их уничтожили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской и Московской областей. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, при ударах дронов ВСУ ранены два мирных жителя. Власти других регионов о пострадавших не сообщали.