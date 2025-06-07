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Коммерсантъ FM
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76 БПЛА ударили по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась ударам 76 беспилотников. 31 из них удалось сбить, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Повреждены постройки, транспорт и линии электропередачи. Среди мирного населения есть пострадавшие.

Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области

В районе села Устинка дрон ударил по автомобилю, ранены двое мужчин. Пострадавших госпитализировали в одну из больниц Белгорода. В селе Бессоновка удар дрона пришелся по еще одному автомобилю, пострадала женщина. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

«Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться сложной. Одна из главных проблем — отсутствие сотовой связи после обстрелов со стороны врага»,— рассказал господин Гладков. При этом власти нашли решение проблемы со связью в раздаче раций мирному населению, добавил он. В селе Новая Таволжанка при поддержке местного бизнеса жителям раздали более 200 раций.

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