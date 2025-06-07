В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали два человека

В Истре в СНТ «Юбилейный» осколками БПЛА были ранены двое жителей — мужчина и женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что оба пострадавших госпитализированы, их состояние стабильное.

По его словам, сегодня ночью и накануне днем над регионом сбито 9 БПЛА — в Зарайске, Одинцово, Домодедово, Истре и Солнечногорске. Большую часть дронов уничтожили на подлете. В результате атаки пострадал частный дом — повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина.

«Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся у нас на контроле. Во всех затронутых населенных пунктах также работают оперативные службы»,— написал господин Воробьев в Telegram.

По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО уничтожили 36 беспилотников над пятью регионами РФ. Их сбили над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской и Московской областями. Власти других регионов о пострадавших не сообщали.