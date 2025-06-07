За ночь над пятью регионами сбили 36 беспилотников

Минобороны России заявило, что с начала суток силы ПВО уничтожили 36 беспилотников над пятью регионами. Их сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской и Московской областей.

Ведомство не уточнило, по сколько беспилотников сбили в каждом из регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу уничтожили пять БПЛА. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что над регионом сбили пять беспилоников. Обломки одного из них повредили автомобиль и забор частного дома. Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнял, что пострадавших и разрушений в регионе нет.