В Свердловской области начался фестиваль мотокультуры «Движение»

В Свердловской области начался второй фестиваль мотокультуры «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Мероприятие объединяет мотоциклистов, любителей музыки и спорта. Участников поприветствовали врио главы региона Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Видеообразение к «мотобратьям» записал представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.

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Уральский полпред рассказал, что сам увлекается мотоциклами и уже участвовал в двух мотопробегах по городам Челябинской и Свердловской областей. Он выразил надежду, что фестиваль поможет гостям из других регионов познакомиться с Уралом и его богатой историей.

В общей мотоколонне проехал мэр Екатеринбурга. «На итоговом оргкомитете год назад обещал, что в следующем фестивале приму участие не только как гость, но и как участник. Слово сдержал. Сегодня вместе со всеми проехал на мотоцикле в общей колонне»,— сообщил Алексей Орлов.

Фестиваль «Движение» продлится до 8 июня. В программе — соревнования, выступления, выставки техники и концерты. Участники также смогут встретиться с экспертами и насладиться атмосферой праздника.

Из-за проведения фестиваля, 7 и 8 июня будут закрыты несколько улиц и изменится режим работы метро.