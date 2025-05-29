Улицы Екатеринбурга перекроют для проведения мотофестиваля «Движение»

В Екатеринбурге 7 и 8 июня закроют несколько улиц для проведения фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», сообщили в городской администрации. При этом часть ул. 8 Марта закроют уже 4 июня — участок от ул. Малышева до пр. Ленина будет закрыт с 00:10 4 июня до 5:00 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль откроется мотопарадом от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга 7 июня. Для свободного проезда колонны с 12:45 будет ограничено движение на нескольких улицах, после этого движение откроют:

пр. Космонавтов: от кольцевой автодороги до Челюскинцев;

ул. Челюскинцев: от пр. Космонавтов до ул. Свердлова;

ул. Свердлова: от ул. Челюскинцев до ул. Карла Либкнехта;

ул. Карла Либкнехта: от ул. Свердлова до пр. Ленина;

пр. Ленина: от ул. Свердлова до ул. 8 Марта.

Кроме того, участок ул. Горького от ул. Пушкина до ул. Малышева будет закрыт 7 июня в 6:00-23:00. Проезд на ул. Воеводина от ул. Малышева до пр. Ленина ограничат с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня. Парковка на площадки 1905 года будет запрещена с 6:00 7 июня до 22:00 8 июня — площадь станет главной площадкой мероприятия.

Также в дни проведения фестиваля по центру Екатеринбурга запретят ездить самокатчикам. Ограничения на въезд с 6:00 7 июня до 23:00 8 июня будут действовать на улицах Челюскинцев — переулок Красный — Николая Никонова — Царская — Толмачева — проспект Ленина — Пушкина — Малышева — Вайнера — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина.

Напомним, на фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме, ожидают более 5 тыс. Мотоциклистов. За два дня на площадках фестиваля выступят более 180 мотоспортсменов. В программе — зрелищные соревнования на земле и воде, концерты, мастер-классы, выставки мотоциклов. Основной темой станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ирина Пичурина