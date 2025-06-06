В Екатеринбурге изменится режим работы метро во время фестиваля «Движение»

В связи с проведением фестиваля «Движение» 7 и 8 июня будет изменен режим работы екатеринбургского метрополитена на станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль мотокультуры «Движение» впервые прошел в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8-9 июня 2024 года. Его организовала Ассоциация свободных байкеров. В нем приняли участие около 80 тыс. зрителей и 2,5 тыс. мотоциклистов. Проект реализуется при поддержке врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и администрации Екатеринбурга.

В первый день фестиваля, 7 июня, с 10:00 до 20:00 и 8 июня с 10:00 до 18:00 выход пассажиров со станции будет осуществляться через павильон №1 (со стороны Администрации города), а вход — через павильон №2 (со стороны театра Эстрады).

В остальное время станция будет работать в стандартном режиме, график движения поездов останется прежним — до 24:00.

Напомним, 7 и 8 июня будут также закрыты несколько улиц для проведения фестиваля. Кроме того, в дни проведения фестиваля по центру Екатеринбурга запретят ездить самокатчикам.

Полина Щуцкая