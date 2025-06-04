На Сенном рынке прошел очередной миграционный рейд

Правоохранительные органы в очередной раз пришли на Сенной рынок с миграционной проверкой. Проверка была инициирована следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СКР по Петербургу после жалобы на «скопление» здесь «значительного числа приезжих», сообщили в пресс-службе управления.

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Сотрудники СК совместно с полицией проверили документы у местных торговцев. В ходе проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства, все собранные материалы направят в соответствующие инстанции, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКР инициировал проверку после жалобы жителя Петербурга на деятельность мигрантов на Сенном рынке.

Дарья Астанина