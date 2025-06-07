МИД: Россия добивается диалога с США о возобновлении прямого авиасообщения

Предложение России о возобновлении прямого авиасообщения с США пока воспринимается, «мягко говоря, без энтузиазма», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва добивается начала диалога с Вашингтоном по этой теме.

«Мы не оставляем усилий вовлечь американскую сторону в предметный диалог и по данному сюжету. Так что забот по расчистке накопившихся завалов очень много. Сроки следующего раунда консультаций по раздражителям пока обсуждаются»,— сказал замминистра в интервью ТАСС.

Прямое авиасообщение между Россией и США приостановили в 2022 году. Американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России нельзя входить в американское.

В феврале 2025 года на встрече с США в Стамбуле российская делегация предложила возобновить прямое авиасообщение. В Вашингтоне считают, что для начала нужно добиться результатов по урегулированию российско-украинского конфликта.