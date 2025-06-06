Трамп назвал Маска «беднягой с проблемами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает о миллиардере Илоне Маске и не планирует с ним разговаривать в ближайшее время. По словам главы Белого дома, у господина Маска есть проблемы, в решении которых он желает ему удачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«У бедняги (Илона Маска.— "Ъ") проблема»,— сказал господин Трамп CNN.

Публичная перебранка между Дональдом Трампом и его бывшим советником случилась на этой неделе. Дружбу и тесное сотрудничество, которые длились с начала президентской кампании господина Трампа, 4 июня прервал Илон Маск, раскритиковав проект бюджета США. Он назвал документ «отвратительным безобразием» и осудил всех, кто его поддержал. После чего президент предложил отменить все госконтракты с участием миллиардера.

Подробнее о конфликте — в материале «Не милые бранятся».

Екатерина Отрашкевич