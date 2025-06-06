Минспорт Кубани: проверки «Черноморца» после обвинений Шишкарева не будет

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко заявил «Матч ТВ», что проверка новороссийского ФК «Черноморца» после обвинений бывшего председателя наблюдательного совета клуба Сергея Шишкарева в попытке манипулировать результатом матча с «Сочи» проводиться не будет. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Ранее стало известно, что Сергей Шишкарев обвинил генерального директора клуба Максима Пономарева в попытке повлиять на результат заключительного матча Первой лиги против «Сочи». По словам бизнесмена, главный тренер команды Олег Василенко и ведущие футболисты получили от руководства ФК соответствующее предложение. Матч состоялся 24 мая в рамках 34-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги — «Черноморец» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

«Любой клуб или команда — большая семья. Если главный в семье решил «пожурить», возможно, есть за что. Но, на наш взгляд, в этом сезоне команда менеджеров, тренеров, спортсменов проделала большую работу, которая принесла не одну победу. Желаю, чтобы в следующем сезоне команда также стабильно показывала результат, а наша общая задача с менеджментом клуба — подготовить домашнюю арену в Новороссийске к завершению следующего года»,— прокомментировал ситуацию господин Тимченко.

На прямой вопрос корреспондента о возможности инициирования проверки министр ответил: «Нет».

«Черноморец» не получил лицензию РФС для выступления в РПЛ из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям премьер-лиги. Команда набрала 64 очка и заняла третье место в Первой лиге. «Сочи» финишировал пятым с 57 очками, но в стыковых матчах обыграл «Пари НН» с общим счетом 4:3.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко допустил возможность покинуть команду по завершении сезона.

Анна Гречко