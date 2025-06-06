СМИ: Главный тренер «Черноморца» может покинуть команду после сезона

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко допустил возможность покинуть команду по завершении сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

По итогам сезона в Первой лиге «Черноморец» занял третье место и получил право участвовать в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако клуб не получил лицензию РФС из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям премьер-лиги и не смог побороться за путевку в РПЛ.

«Я ни с кем не вел переговоров, потому что у меня действующий контракт. Более того, вчера присылали статьи, где я с Сергеем Шишкаревым обсуждал возможность ухода. Но Сергей Николаевич первым бы узнал об этом, если бы это произошло»,— заявил наставник.

На вопрос корреспондента о том, покинет ли он «Черноморец», Василенко ответил: «Если складывается такая ситуация, значит, нужно двигаться дальше».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Сергей Шишкарев обвинил генерального директора «Черноморца» в попытке повлиять на игру с «Сочи». По словам бизнесмена, действия руководителя носили признаки недобросовестности и были направлены на манипуляцию спортивным результатом встречи, однако футболисты команды отказались участвовать в подобных инициативах.

Анна Гречко