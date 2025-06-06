Ущерб биоресурсам от разлива мазута оценили в 2,5 млрд рублей

Росрыболовство оценило общий размер вреда водным биоресурсам от разлива мазута в Черном море после крушения танкеров в декабре 2024 года в 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на руководителя Илью Шестакова.

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«Мы провели три морских исследования по состоянию запасов, в том числе по нанесению вреда морской среде и водным биологическим ресурсам. Согласно методике сделан расчет оценки ущерба, который составил 2,5 млрд руб. Соответственно, далее будем предъявлять его нарушителям — владельцам нефтяных танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"»,— заявил господин Шестаков.

С декабря 2024 года Росрыболовство организовало мониторинг промысловых уловов рыбы в Черном море. Согласно исследованиям, морепродукты и рыба безопасны для употребления в пищу.

По данным пресс-службы ведомства, в Азово-Черноморском бассейне в 2025 году добыча водных биоресурсов выросла на 38%.

В конце мая 2025 года Росприроднадзор уже направил иски к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Общая сумма требований составляет 84,9 млрд руб.

Ранее, 15 декабря 2024 года, в результате шторма в Керченском проливе получили повреждения два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», на которых находилось 9,2 тыс. т мазута. При крушении в море попало около 2,4 тыс. т мазута.

Анна Гречко