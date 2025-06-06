Главные новости за 6 июня. Кавказ

ООО «Центрстройинвест», подконтрольное холдингу «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», стало победителем торгов по приобретению завода «Ставрополь Авто» в городе Михайловске Ставропольского края.

Число безработных в Ставропольском крае в первом квартале 2025 года сократилось на 4,9% до 50,5 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На Ставрополье с начала года направили более 2800 досудебных претензий должникам по взносам на капремонт на общую сумму свыше 150 млн руб. Претензии получили те, кто не оплачивает ремонт многоквартирных домов.

Северная Осетия включена в федеральную программу Минэнерго по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса, а газификация республики превысила 95%.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в Ставрополе, где группа мужчин оказала сопротивление полицейским при задержании правонарушителя.

Сталелитейный завод в Невинномысске выплатил 1 тыс. работников задолженность по зарплате в размере 42,3 млн руб.

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидировали преступную группировку, которая производила и распространяла поддельные пятитысячные банкноты в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Луганской Народной Республике.

Ставропольский край занял лидирующие позиции в России по жилищному строительству. Ежегодный объем ввода жилья в регионе увеличился в 1,6 раза.

Заместителя министра здравоохранения Ставропольского края уволили в связи с утратой доверия после того, как прокуратура выявила незаконное получение ею зарплаты за фиктивную работу врачом-педиатром.