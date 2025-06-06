На Ставрополье направили 2,8 тысяч претензий должникам по капремонту

На Ставрополье с начала года направили более 2800 досудебных претензий должникам по взносам на капремонт на общую сумму свыше 150 млн руб. Претензии получили те, кто не оплачивает ремонт многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе регионального ФКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Взнос на капремонт является обязанностью, закрепленной в законодательстве, а не добровольным пожертвованием. При просрочке платежа более 2 месяцев дело переходит в юридическую плоскость: сначала претензия, затем судебный приказ, начисление пени, сборов и возможный арест имущества.

«Наша цель не наказание, а сохранность жилого фонда. Ведь за каждой квитанцией конкретная крыша, подвал или система отопления»,— пояснил глава фонда Павел Корниенко.

В 2025 году объем работ по капремонту увеличится почти в три раза. По словам главы ФКР источником финансирования остаются взносы собственников. Каждый неуплаченный рубль создает риск протечек, разрушений и аварий. Неплательщики тормозят ремонт не только своего дома, но и всей программы капремонта. Финансовая дисциплина становится условием предотвращения разрушения жилого фонда.

Николай Аксенов