Число безработных в Ставропольском крае сократилось на 5%

Число безработных в Ставропольском крае в первом квартале 2025 года сократилось на 4,9% до 50,5 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

Уровень безработицы в регионе составил 3,5% по методологии Международной организации труда. Однако этот показатель остается выше общероссийского из-за высокой доли незанятого населения.

За январь-март численность рабочей силы в крае выросла на 0,1% и составила 1463,2 тыс. человек. Занятость увеличилась на 0,2%, достигнув 1412,7 тыс. человек.

Ситуация на рынке труда характеризуется низкими показателями безработицы, напряженности и численности безработных граждан. Эти значения стали самыми низкими за всё время наблюдения.

В министерстве объяснили превышение общероссийского уровня безработицы региональной спецификой. В Ставропольском крае проживает большое количество семей кавказских национальностей, где женщины традиционно занимаются домашним хозяйством. Также здесь зарегистрировано более 45 тыс. многодетных семей, где часто один из родителей не работает. В сельской местности развито личное подсобное хозяйство. Кроме того, регион фиксирует отрицательную трудовую миграцию.

Николай Аксенов