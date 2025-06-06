Вице-премьер Григоренко назвал долю россиян, имеющих доступ к 4G

В зоне покрытия связью LTE или 4G находится более 90% жителей России, которые являются абонентами мобильных операторов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на Глобальном цифровом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Григоренко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Григоренко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

3 июня глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что в проект по созданию оборудования для беспроводных сетей 4G инвестировали около 1 млрд руб. частных внебюджетных средств. Серийное производство базовых станций планируется начать в этом году.

Во время выступления на форуме господин Григоренко также заявил, что выручка российских IT-компаний от реализации товаров и услуг в 2025 году превысила 13 трлн руб., передает агентство «Прайм». Число аккредитованных компаний, по его словам, составило более 20 тыс. (в 2019 году их число составляло 10 тыс.).

Подробнее о проекте строительства оборудования 4G — в материале «Ъ» «У базовых станций сократился госбюджет».