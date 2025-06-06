Главного редактора Ura.ru Козлову увезли на допрос в СКР

Главного редактора Ura.ru Диану Козлову увезли на допрос в свердловское управление Следственного комитета России (СКР) после визита сотрудников силовых структур в офис издания в Екатеринбурге. Информацию об этом подтвердил Telegram-канал Ura.ru. В издании уточнили, что редактор имеет статус свидетеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Козлова

Фото: ura.ru Диана Козлова

Фото: ura.ru

Ранее о новом визите силовиков рассказал «Ъ» источник. По его словам, забрать на допрос собирались также двух других сотрудников, в частности руководителя региональных редакций Игоря Сергеева. Ura.ru о других допросах не сообщает. При этом издание заявило, что в редакцию приходили сотрудники ФСБ и «обещали вернуться». В управлении ФСБ по Свердловской области опровергли ТАСС проведение каких-либо «оперативных мероприятий».

Вчера в редакции Ura.ru прошли обыски, были задержаны трое сотрудников. Позднее всех отпустили в статусе свидетелей, однако вечером 5 июня редактора Дениса Аллаярова задержали снова и предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Обыскали на Ура».