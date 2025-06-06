Глава комитета Госдумы Крашенинников выступил против смертной казни

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что выступает против снятия моратория на смертную казнь. Парламентарий сделал заявление в ходе XVIII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге, передает информагентство ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Очевидно, что наличие или отсутствие смертной казни не влияет на криминогенную обстановку. Также очевидно, что если человек скрывается, он все сделает, чтобы скрыться»,— отметил господин Крашенинников.

Ранее с призывом отменить мораторий к президенту Владимиру Путину обратился глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. Идею раскритиковал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В поддержку отмены моратория ранее высказывались председатель СКР Александр Бастрыкин и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду отметил, что позиция Владимира Путина по вопросу отмены моратория известна и последовательна. «Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной, последовательной позиции на этот счет»,— сказал господин Песков. В конце 2024 года господин Путин утверждал, что власти принимают меры для повышения гуманности правосудия.

Василий Алексеев