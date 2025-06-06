WP: Украина готовит «новые сложные операции» против России

Вооруженные силы Украины ведут подготовку к новым «сложным операциям» на территории России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведке.

Собеседники издания утверждают, что глава СБУ Василий Малюк готовил атаку на российские аэродромы в течение 18 месяцев, но информировал об операции только президента Украины Владимира Зеленского. При этом ключевые члены украинской администрации о подготовке операции не знали, утверждают источники WSJ.

По информации собеседников газеты в США и на Украине, готовность Киева к проведению подобных операций привела к напряженности в отношениях с Вашингтоном.

1 июня военное ведомство сообщало, что Украина атаковала дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторых участников запусков БПЛА задержали. Сегодня Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по территории Украины «в ответ на террористические акты Киева».

Подробнее об ударах ВСУ — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

Елизавета Шмакова