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Коммерсантъ FM
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Песков объяснил необходимость массированных ночных ударов по Украине

Ночные удары вооруженных сил (ВС) России по территории Украины являются ответом на «террористические акты киевского режима», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все, что происходит в рамках СВО, — это и есть ответ на действия киевского режима,— пояснил господин Песков во время брифинга, — который приобрел все признаки террористического».

Сегодня Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по территории Украины. В заявлении оборонного ведомства сказано, что операцию провели «в ответ на террористические атаки Киева». В результате поражены цеха сборки беспилотников, центры подготовки летного состава и склады украинской армии.

Подробнее об ударах ВСУ — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

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